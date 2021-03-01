ليون يفقد نقطتين في مشوار نحو اللقب بعد التعادل مع مارسيليا

حسم التعادل الإيجابي (1 – 1)، قمة الدوري الفرنسي، بين أولمبيك مارسيليا وليون والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 27 من المسابقة.

وبهذه النتيجة فقد ليون نقطتين في مشوار صراعه على اللقب، مع ليل وباريس سان جيرمان وموناكو.



وأصبح ليون لديه 56 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد مارسيليا إلى النقطة 39 في المركز السابع.



وافتتح كارل توكو إكامبي التسجيل لصالح ليون في الدقيقة 21، ثم عادل أركاديوش ميليك النتيجة لمارسيليا في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.



وتعرض لوكاس باكتيا لاعب ليون للطرد في الدقيقة 70، ليكمل ليون المباراة منقوصا.



وبقت نتيجة المباراة على حالها حتى النهاية، ليحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الأسبوع 27.



ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة في الدوري الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة ميتيز وإنجيه.