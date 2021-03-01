المهدي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي ونُعاني من سوء حظ غريب

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلـي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف "المهدي" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": كنا الأفضل في شوط المباراة الأول، وهددنا مرمى الأهلي في العديد من الكـرات، ولكن محمد الشناوي كان رجل المباراة ، كما أننا نعاني من سوء حظ غريب منذ بداية الموسم.

واختتم المهدي: لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، والوضع سيتحسن خلال الفترة المقبلة.