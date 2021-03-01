موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على شيفيلد

فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي. وبذلك الانتصار، رفع ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو ويلعب ليفربول مبارته المقبلة مع فريق تشيلسي يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة والربع مساء على أرضية ملعب الأنفيلد.

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