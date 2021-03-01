عمر ربيع ياسين: بيراميدز يغرم عمر جابر بسبب شارة الكابتن

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز فرضوا غرامة مالية على عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن بيراميدز قرروا فرض غرامة مالية ضخمة على عمر جابر بعد اعتراضه الصارخ على ترتيب قادة الفريق بعد عبد الله السعيد.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن الإدارة بصدد إنشاء فريق جديد سيطلق عليه اسم "فريق الأمل" يضم اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وتحديدا فريقي 1999 و 2003 ليكون نواة للفريق الأول ولاكتشاف المواهب الموجودة في القطاع.

وأكد المصدر أن فريق الأمل سيخوض مباريات ودية أسبوعيا تحت إشراف معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين وبحضور أحد مدربي الجهاز الفني للفريق الأول لمتابعة الفريق ورصد العناصر المميزة التي من الممكن الاستفادة منها في الفريق الأول.

وكشف المصدر أن إدارة بيراميدز ترى ضرورة أن يسير مشروع فريق الأمل بالتوازي مع مشروع الفريق الأول الذي يهدف للمنافسة على البطولات التي يشارك بها سواء الدوري أو الكأس أو كأس الكونفدرالية، ومع ذلك يتم بناء فريق لمستقبل النادي ويتم الاستفادة باللاعبين الذين نشئوا داخل القطاع سواء بضمهم للفريق الأول أو الاستفادة من مقابل بيعهم وإعارتهم لفرق أخرى.

كانت إدارة بيراميدز قد أعلنت أمس تعيين أحمد حسام "ميدو" نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق كمستشار فني ومتحدث إعلامي للنادي، في إطار خطة الإدارة للتطوير والاستفادة من خبراته الاحترافية في أكبر أندية أوروبا.