لم يتم الاتفاق على ضم محمد صلاح.. شوقي غريب يتحدث عن آخر مستجدات المنتخب الأولمبي

وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي 30 يونيو القادم . وتابع: "الاختيار النهائي للاعبين الكبار في الأولمبياد سيكون وفقا للمتطلبات الفنية . وأشار شوقي غريب إلي مخاطبة مسئولي ليفربول مارس المقبل من أجل إنضمامي محمد صلاح إلي صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو . وأكد شوقي غريب أن المنتخب الأولمبي يعاني من نقص عددي في خط الدفاع .

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، أنه لم يتم الاتفاق على ضم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس النادي الأهلي لقائمة المنتخب الأولمبي في دوري الألعاب الأولمبية .

وعن موقف عمر رضوان حارس مرمي نادي أوسوان بعد تألقه قال شوقي غريب :" عمر رضوان رحل عن الجونة وإنتقل لأسوان بسبب المنتخب الأولمبي".