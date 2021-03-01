وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي 30 يونيو القادم .
وتابع: "الاختيار النهائي للاعبين الكبار في الأولمبياد سيكون وفقا للمتطلبات الفنية .
وأشار شوقي غريب إلي مخاطبة مسئولي ليفربول مارس المقبل من أجل إنضمامي محمد صلاح إلي صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو .
وأكد شوقي غريب أن المنتخب الأولمبي يعاني من نقص عددي في خط الدفاع .
وعن موقف عمر رضوان حارس مرمي نادي أوسوان بعد تألقه قال شوقي غريب :" عمر رضوان رحل عن الجونة وإنتقل لأسوان بسبب المنتخب الأولمبي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم يتم الاتفاق على ضم محمد صلاح.. شوقي غريب يتحدث عن آخر مستجدات المنتخب الأولمبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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