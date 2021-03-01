الإنتاج الحربي: أحمد كشري مديرا فنيا.. وفوجئنا برحيل حمادة صدقي

أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، أن قرار إستقالة حمادة صدقي من تدريب الفريق كان مفاجئا للجميع.

وأضاف أشرف عامر في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "فوجئنا برحيل حمادة صدقي عن تدريب الإنتاج الحربي ونبحث عن البديل في الوقت الحالي ". وتابع :" حمادة صدقي أخطرنا رسميا برحيله عن الفريق". وأكد أشرف عامر أنه تم التعاقد مع أحمد كشري مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لحمادة صدقي الذي تقدم باستقالته".

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