سمير كمونة: طلائع الجيش قدم مباراة كبيرة والأهلي لم يظهر في أفضل حالاته

أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن الفريق لم يظهر في أفضل حالاته خلال مباراة طلائع الجيش والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": طلائع الجيش قدَمَ مباراة كبيرة وخصوصًا في الشوط الأول ، وهدد مرمى محمد الشناوي في أكثر من مناسبة.

واختتم كمونة: تغييرات موسيماني صنعت الفارق لصالح الأهلي، على عكس تغييرات عبد الحميد بسيوني التي لم تصب في صالح طلائع الجيش.