نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021 في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الأسباني الذي شهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة شهدت في أهمها تمكن الفريق الكتالوني برشلونة ضد الفريق الأندلسي إشبيلية بهدفين دون رد ليتقدم إلى المركز الثاني بشكل مؤقت لحين إقامة موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل كلا الفريقان في تحقيق فوز لم يتمكنا من تحقيقه في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنويتا.

ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد في مباراة قوية يأمل فيها رفاق زيدان تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات منتشيا بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة فريق أتالانتا في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وتمكن من خطف فوز ثمين بهدف دون رد سجله الفرنسي ميندي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، لينقل الميرنجي نتائجة الجيدة إلى التشامبيونزليج بعد أن واصل الانتصارات في الليغا في الجولات الأربع الماضية التي فاز فيها خارج ملعبه أمام هويسكا بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على ملعبه أمام خيتافي بهدفين دون رد، قبل أن يستضيف فالنسيا ويحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق بنزيمة، وكروس، قبل أن يخطف فوز ثمين خارج ملعبه أمام بلد الوليد بهدف دون رد سجله كاسيميرو.

فريق ريال سوسيداد يأمل في تحقيق الفوز ضد رفاق زيدان لتضميد جراحه بعد خروجه الأخير من بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بعد أن فشل في تعويض خسارته التي تلقاها على ملعبه انويتا في مباراة الذهاب برباعية دون رد، حيث اكتفى بالتعادل في مباراة الإياب خارج الديار على ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر سلبيا لتنتهي رحلة الفريق الأوروبية هذا الموسم، بينما في الدوري الأسباني يأمل الفريق في مواصلة تحقيق الانتصارات التي كان آخرها بالجولة الماضية على ملعبه ضد ديبورتيفو ألافيس برباعية دون رد تكفل بتسجيلها إيساك “هاتريك”، وبورتوغيز.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم

8:00 توقيت جرينتش.

9:00 توقيت تونس.

10:00 توقيت مصر، وفلسطين، والأردن.

11:00 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD3.

تعليق: حفيظ دراجي.