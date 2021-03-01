انتهت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت استمرار إنتر ميلان في الصدارة.
ويتربع إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إي سي ميلان صاحب الوصافة والذي تغلب في هذه الجولة على روما بثنائية مقابل هدف.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة القادمة في الكالتشيو يوم الثلاثاء المقبل، وتنطلق بموجهة لاتسيو وتورينو.
وجاءت نتائج مباريات الجولة و ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء الجولة الـ24 بالدوري الإيطالي.. إنتر في الصدارة وميلان يواصل مطاردته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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