انتهاء الجولة الـ24 بالدوري الإيطالي.. إنتر في الصدارة وميلان يواصل مطاردته

انتهت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت استمرار إنتر ميلان في الصدارة.

ويتربع إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إي سي ميلان صاحب الوصافة والذي تغلب في هذه الجولة على روما بثنائية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة القادمة في الكالتشيو يوم الثلاثاء المقبل، وتنطلق بموجهة لاتسيو وتورينو.

وجاءت نتائج مباريات الجولة و ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي: