مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-3-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة إيفرتون X ساوثهامتون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ريال مدريد X ريال سوسييداد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة بنفيكا X ريو آفي – الساعة التاسعة مساء موريرينسي X بيلينينسيش – الساعة العاشرة والربع مساء مواعيد مباريات الدوري اليوناني والقنوات الناقلة فولوس X أولمبياكوس – الساعة السابعة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الاتحاد السكندري X إنبي – الساعة الخامسة مساء على قناة on sport وادي دجلة X الزمالك – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on sport

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