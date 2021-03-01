موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة في تحدي جديد من أجل الحفاظ على صدارة الدوري عندما يواجه نظيره وادي دجلة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء مهم للمارد الأبيض، أملًا في الحفاظ على صدارة الدوري.
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة
وادي دجلة X الزمالك – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة on sport
حكام المباراة:
الدولى محمد عادل حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين شريف عبدالله وعمر فتحى وحكما رابعا محمد عبدالحافظ وحكم الفيديو سيد شعبان ومساعده سعيد حمزة.
يحتل الزمالك صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.
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