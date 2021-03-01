ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على شيفيلد الأحد

فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي. وبذلك الانتصار، رفع ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين. وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 26 1- مانشستر سيتي 62 نقطة 2- مانشستر يونايتد 50 نقطة 3- ليستر سيتي 49 نقطة 4- وست هام 45 نقطة 5- تشيلسي 44 نقطة 6- ليفربول 43 نقطة 7- إيفرتون 40 نقط 8- توتنهام 39 نقطة 9- أستون فيلا 39 نقطة 10- أرسنال 37 نقطة 11- ليدز يونايتد 35 نقطة 12- ولفرهامبتون 34 نقطة 13- كريستال بالاس 33 نقطة 14- ساوثهامبتون 30 نقطة 15- بيرنلي 28 نقطة 16- برايتون ألبيون 26 نقطة 17- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة 18- فولهام 23 نقطة 19- وست برومتش ألبيون 17 نقطة 20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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