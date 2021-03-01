وداءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم: حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران وفريلاند ميندي. خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز وماركو أسينسيو. يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطة خلف برشلونة صاحب المركز الثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال سوسيداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.