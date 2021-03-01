تهشم سيارة الحكم محمد الصباحي بعد تعرضه لحادث سير.. صور

تعرض اليوم الاثنين الحكم محمد الصباحي إلى حادث تهشمت خلاله بعض أجزاء من سيارته الخاصة. ونجا الحكم محمد الصباحي من حادث مروع واقتصرت التلفيات على السيارة. ونشر الحكم محمد الصباحى صورا من تهشم أجزاء من سيارته الخاصة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتلقى الحكم محمد الصباحى سيلا من المكالمات الهاتفية من زملائه قضاة الملاعب من أجل الاطمئنان علي حالته الصحية. وطمان الحكم محمد الصباحى أصدقائه وزملائه بأنه بحالة صحية جيدة وان الأمر اقتصر على تهشم اجزاء من سيارته الخاصة.

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