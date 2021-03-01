يلتقي الزمالك بنظيره وادي دجلة، اليوم، الإثنين، في تمام السابعة والنصف مساء، بستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لتعزيز الصدارة بفوز جديد، في المقابل يأمل وادي دجلة في تفجير مفاجأة الفوز أو التعادل أمام الأبيض لتحسين موقفه إلى حد ما. ويفتقد الزمالك لجهود كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لعدم الجاهزية، بينما تم استبعاد محمد أبو جبل وأحمد السيد "زيزو" لأسباب فنية. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام وعبد لله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يسعى لتعزيز الصدارة أمام وادي دجلة في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.