تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري اليوم

يلتقي الزمالك بنظيره وادي دجلة، اليوم، الإثنين، في تمام السابعة والنصف مساء، بستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
ويفتقد الزمالك لجهود كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لعدم الجاهزية، بينما تم استبعاد محمد أبو جبل وأحمد السيد "زيزو" لأسباب فنية.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
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