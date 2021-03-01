أخبار اتحاد جدة.. عودة حجازي وبشرى سارة بشأن رودريجيز

اقترب جاري رودريجيز، لاعب فريق اتحاد جدة، من العودة للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وقالت صحيفة الرياضية السعودية،إن مشاركة رودريجيز في مواجهة فريقه أمام الوحدة، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستحدد اليوم، في التدريبات الجماعية وبعد التقرير الطبي.
ومن المقرر أن تكون عودة رودريجيز إلى جانب الدولي المصري أحمد حجازي، الذي غاب عن فوز فريقه، أمس، أمام القادسية لتراكم البطاقات.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد القادسية عند 29 في المركز الثامن.
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