هل يرحل لبيراميدز.. تفاصيل فشل مفاوضات المقاصة مع إيهاب جلال لتجديد تعاقده

فشلت كل محاولات مسئولى مصر للمقاصة مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى.

وتمسك إيهاب جلال برفضه التام لفكرة تجديد التعاقد مع المقاصة فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى وتقييم التجربة بشكل تام رغم المحاولات القوية من جانب مسئولى المقاصة.

وأكد جلال فى رسالة لإدارة المقاصة أنه لا مجال للحديث عن تجديد التعاقد فى الوقت الحالى مشيرا إلى رغبته فى غلق هذا الملف فى الوقت الحالى للتركيز التام مع الفريق وإرجاء المفاوضات إلى نهاية الموسم من أجل تقييم الأمر بشكل تام.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من قبل مسئولى المقاصة مع إيهاب جلال لتجديد التعاقد بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق فى الأونة الأخيرة ونجاحه فى الوصول إلى المراكز المتقدمة بجدول الترتيب إلا أن المدير الفنى أغللق هذا الملف فى الوقت الحالى.

ويخشى مسئولو المقاصة من رحيل إيهاب جلال عن الفريق خاصة فى ظل رغبة اللاعبين فى بقاءه أيضا وتمتعهم بعلاقات جيدة معه.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن وجود مفاوضات قوية من قبل بيراميدز مع إيهاب جلال لتولى مسئولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنتينى أروبا بارينا.