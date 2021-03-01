البدري يصدم عمرو وردة في منتخب مصر ويفاجئ نجمي الزمالك

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استدعاء محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامتها خلال شهر مارس الجارى استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية . ويري البدري أن محمد أبو جبل يعد واحدا من الحراس المميزين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالى فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها مع الأبيض خلال الفترة الماضية رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسى فى أخر مباراتين وتواجد محمود جنش . ويرفض البدري فكرة استبعاد زيزو نجم الزمالك رغم خروجه من حسابات البرتغالى باتشيكو مؤخرا فى ظل قناعات البدري التامة بقدرات زيزو الفنية والبدنية ودوره المهم داخل صفوف منتخب مصر . ويعيش الثنائى أبو جبل وزيرو أوقاتا غير جيدة داخل الزمالك فى الوقت الحالى نتيجة خروجهما مؤقتا من الحسابات الفنية للبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق . واستقر البدري على استبعاد عمرو وردة المحترف بالدوري اليونانى فى ظل عدم القناعات بقدراته الفنية وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد المحمدى المحترف بصفوف أستون فيلا بالدوري الإنجليزي .

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