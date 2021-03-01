أمر صادم ..رئيس الإنتاج الحربي يكشف كواليس رحيل حمادة صدقي

كشف اشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي كواليس رحيل حمادة صدقي المدير الفني السابق امس

وقال اشرف عام في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام "إن رحيل حمادة صدقي بتلك الطريقة المفاجئة امر " صادم " مشددا أن صدقي لم يتحدث من قبل عن رغبته في الرحيل

واضاف أن المدير الفني السابق للفريق أخبر خالد مهدي مدير الكره بقراره بالرحيل عن الفريق و توقيعه للهلال السوداني مشددا أن صدقي لم يقدر حاجه الفريق له

وتابع أن حمادة صدقي رحيله كان مفاجأة حيث أنه منذ أيام عقد معه جلسه وتناول الحديث أمور الفريق وما يحتاجه لتحسين أدائه في الدوري المصري.