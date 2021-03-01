وقال اشرف عام في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام "إن رحيل حمادة صدقي بتلك الطريقة المفاجئة امر " صادم " مشددا أن صدقي لم يتحدث من قبل عن رغبته في الرحيل
واضاف أن المدير الفني السابق للفريق أخبر خالد مهدي مدير الكره بقراره بالرحيل عن الفريق و توقيعه للهلال السوداني مشددا أن صدقي لم يقدر حاجه الفريق له
وتابع أن حمادة صدقي رحيله كان مفاجأة حيث أنه منذ أيام عقد معه جلسه وتناول الحديث أمور الفريق وما يحتاجه لتحسين أدائه في الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمر صادم ..رئيس الإنتاج الحربي يكشف كواليس رحيل حمادة صدقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.