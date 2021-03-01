اتحاد الكرة ينعى الحكم محمد قطب

توفى اليوم الاثنين الحكم محمد قطب الأمشيطي من منطقة البحيرة لكرة القدم بعد رحلة عطاء للتحكيم المصري استمرت نحو 10 سنوات . ونعى اتحاد الكرة وفاة الحكم محمد قطب فى بيان عبر الصفحة الرسمية وجاء على النحو التالي: الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وأعضاء الاتحاد والمدير التنفيذي ولجنة الحكام الرئيسية والحكام ينعون الفقيد سائلين له المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

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