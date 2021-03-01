سالاس يفاجئ الزمالك بطريقة هجومية لـ وادي دجلة اليوم

استقر ماريو سالاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على خوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم بالجولة الـ 14 بمنافسات الدوري الممتاز بتشكيل هجومى فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز للخروج من المنفق المظلم الذى يعيشه وادى دجلة بجدول ترتيب الدوري .
وأصبح وادى دجلة يعيش موقفا صعبا للغاية بجدول ترتيب الدروي بعد توقف رصيد عند 7 نقاط محتلا بها المركز الأخير .
وشهدت الأيام الماضية داخل معسكر وادى دجلة تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة الزمالك فى ظل الرغبة فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة والفوز بها لتصحيح مسار الفريق .
واستقر سالاس على خوض المباراة بتشكيل هجومى رافضا فكرة التحفظ أمام الفريق الأبيض رغم امتلاكه العديد من اللاعبين البارزين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .
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