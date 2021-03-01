محاضرة فنية بالفيديو لموسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام، وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة١٤ من مباريات الدوري الممتاز.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها يوم ٦ مارس الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.