رسميا.. مصر تنظم كأس العالم للرماية 2022

أعلن الاتحاد الدولي للرماية برئاسة فلاديمير ليسن إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل النجاحات التي تحققها مصر على مستوى استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة،وفى إطار ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، ونظرا لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة.

وأسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،تفوق مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الأمر الذي يبعث الثقة للاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم مصر لمختلف البطولات، مشيرًا أن النجاحات التي تحققها الدولة في استضافة كبري الفعاليات على مستوى مختلف الأصعدة تعد واحدة من أبرز العوامل الجاذبة لاستضافة مزيد من البطولات.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للرماية على إسناد بطولة كأس العالم للرماية العام المقبل بعد النجاح والتفوق الذي تشهده منافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة بمصر حاليًا.

فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بالمستوى التنظيمي الرائع لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، مبينا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبري البطولات.

وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بقرار تنظيم بطولة العالم في مصر، مؤكدا أن الاتحاد يسير بشكل مميز في استضافة البطولات، وهذا القرار يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية.

وأشار حسني، إلى أن البطولة ستقام خلال شهر مارس من عام 2022، وستشهد منافسات شرسة نظرًا لأنها تجمع أفضل الرماة حول العالم، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكا قويا للرماة المصريين وتوفر لهم فرصا للمنافسة مع أفضل اللاعبين والمدارس المختلفة حول العالم.