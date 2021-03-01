ظهر روبرتو كارلوس، ولويس فيجو، وفرناندو هييرو، وميشيل سالجادو، أساطير نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، على ضفاف النيل، خلال زيارة سريعة للقاهرة. ونشر لويس فيجو عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": صورة تاريخية رفقة الثلاثي كارلوس وسالجادو وهييرو، على نيل القاهرة. وسبق للرباعي الأسطوري تمثيل ريال مدريد بعد انتقال فيجو من برشلونة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أساطير ريال مدريد على ضفاف النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.