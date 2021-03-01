موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدا

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الثلاثاء في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.
ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم6 مارس الجاري.
يذكر أن الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.
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