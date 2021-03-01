أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي كاملا للعدد قبل مواجهة الاتحاد السكندري اليوم فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الممتاز .
ويستعيد إنبي فى مواجهة اليوم جهود كل من رامي صبري مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وهو الأمر نفسه بالنسبة لصلاح ريكو لاعب الوسط .
ومن المقرر أن يدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع : كريم فؤاد ورامى صبري " إبراهيم يحيى " وزياد بوغطاس ومصطفى دويدار.
خط الوسط : عبدالرحمن عامر وأحمد القاسم ومجدى جرجيس .
خط الهجوم : بيتر وكريم طارق وإيبوكا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنبي مكتمل الصفوف قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.