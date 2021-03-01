إنبي مكتمل الصفوف قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي كاملا للعدد قبل مواجهة الاتحاد السكندري اليوم فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الممتاز .

ويستعيد إنبي فى مواجهة اليوم جهود كل من رامي صبري مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وهو الأمر نفسه بالنسبة لصلاح ريكو لاعب الوسط .

ومن المقرر أن يدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : كريم فؤاد ورامى صبري " إبراهيم يحيى " وزياد بوغطاس ومصطفى دويدار.

خط الوسط : عبدالرحمن عامر وأحمد القاسم ومجدى جرجيس .

خط الهجوم : بيتر وكريم طارق وإيبوكا .