محسن عبدالمسيح: موسيماني ظلم محمد شريف.. فيديو

قال محسن عبدالمسيح فى حواره لـ "دوت الخليج": لا استطيع تقييم الثنائى موسيماني مدرب الأهلي والبرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك والجنوب إفريقي له باع كبير فى القارة الإفريقي والمدرب البرتغالى رجل أوروبي وخبراته ليست كبيرة بالقارة السمراء.

أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ظلم محمد شريف مهاجم المارد الأحمر.

تابع: كل مدرب له وجهة نظر فنية لإشراك لاعبيه وتطبيق تكتيك معين فى المباريات وأكثر شخص يعرف إمكانيات لاعبيه هو المدير الفنى ووارد صدور خطأ من جانبه وهو فى النهاية صاحب القرار.

أضاف: محمد شريف يسير بخطى ثابتة وأحرز أهدافا عديدة وفوجئنا مرة واحدة جلوسه على الدكة ووالتر بواليا رغم أن مهاجم جيد إلا أنه جرى العرف فى كرة القدم أن اللاعب عندما يسير بخطى ثابتة وجيد لا يمكن للمدير الفنى أن يحيله إلى دكة البدلاء.

شدد على أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلي تعرض إلى الظلم من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما إعتمد على المهاجم والتر بواليا وجعل الأول حبيس الدكة.