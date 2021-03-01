أول تعليق من أجاي عقب تألق الأهلي أمام طلائع الجيش أمس

اعرب جونيور أجاي نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بفوز الفريق أمس أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري. ونشر أجاي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره له وعلق :" سعيد بالفوز الذي كان يستحقه الفريق..شكرا على دعمكم الدائم " واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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