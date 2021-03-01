شاهد..محمود متولي يشارك في جزء من مران الأهلي

شارك محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وادى متولي جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة الجماعية مع بداية مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب.
ويشارك محمود متولي مدافع الفريق في جوانب متقطعة من تدريبات الكرة الجماعية في التدريبات، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته الفترة الماضية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس والتي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم6مارس الجاري.
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