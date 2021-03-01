موسيماني يطمئن على موقف المصابين من مباراة فيتا كلوب

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد اجتماع قصير مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل المدير الفني خلال الاجتماع على تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

ولا يزال وليد سليمان وعلي معلول وناصر ماهر وصلاح محسن يخوضوون برنامجا تأهيليا وهناك صعوبة في لحاقهم بمواجهة فيتا كلوب

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش أمس الأحد تدريبات استشفائية في الجيم، فضلا عن بعض تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج المحدد لهم في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري.