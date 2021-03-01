رئيس الإنتاج الحربي يكشف عن طلب الإدارة من كشري عقب توليه القيادة الفنية

كشف اشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي، عن سر اختياره لـ احمد كشري لخلافه حماده صدقي في القيادة الفنية للفريق. واكد عامر، في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت "، أن كشري مدرب له فكر وطريقه مميزه بالاضافه لطموحه الكبير لتحقيق الانتصارات والانجازات. وتابع أن الاداره ستقوم بدورها على أكمل وجه من توفير الجو المناسب لاستقرار الفريق، مؤكدا أن عقد كشري يمتد لمده موسم واحد، مشددا أن الاداره طالبته بضرورة بقاء الفريق في الدوري المصري.

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