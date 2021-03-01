مشجعة الزمالك سوزان قنديل توجه رسالة لمصطفى محمد

قالت سوزان قنديل أنها فكرت فى بيع "مدفن " اشترته مؤخرا لكى يكون مثواها الأخير فى مدينة 15 مايو من أجل التبرع به للزمالك لدعم التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسى .
وكشفت مشجعة الزمالك أنه تعشق الزمالك منذ الطفولة وتحديدا وعمرها ست سنوات وأنها ورثت عشق القلعة البيضاء ونجومها من والدها رحمه الله الذى كان يشجع الأبيض بجنون .
وفوجئ المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بحضور سيدة تدعى سوزان محمد قنديل إلى مقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال، عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن ورغبتها كسائر جماهير الفارس الأبيض فى بقاء ساسى وتجديد تعاقده.
وحرص المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على إستقبال السيدة العاشقة للزمالك، ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض إستلام المبلغ .
كما منح نائب رئيس النادي السيدة سوزان علم النادي وتذكار خاص، وجعلها تقابل فرجاني ساسي الذى تأثر بشدة من الموقف .
واستقبل ساسي السيدة سوزان محمد قنديل قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي و استقبلها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء.
كما التقطت سوزان قنديل صورا تذكارية مع نجوم الفريق أوباما ومحمود علاء وإمام عاشور وأبوجبل وجنش .
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