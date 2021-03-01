على رأسها الأهلي والزمالك.. 42 مليون جنيه دعما من وزارة الشباب للأندية الجماهيرية

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف دعم مالى لمختلف الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية بقيمة ٤٢ مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية ، وبغرض دعم تكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلًا عن خدماتها الرياضية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين من ناحية الرقابة والتفتيش وضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الكيانات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات ومن ناحية أخرى تعمل بحرص على استقرار تلك الكيانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات وطموحات أعضائها وروادها من مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف أنه وجه المعنيين بالوزارة للعمل على مدار الساعة بمتابعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تعترى تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها سواء ما يتعلق منها بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها تلك الأندية فضلًا عن مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة.

وتضمن الدعم مختلف الأندية الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصرى والاتحاد السكندري والسكة وأسوان و طنطا وجميع أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية بإجمالى مبلغ 42 مليون جنيه و 95 ألف جنيه لمختلف تلك الأندية .