سالاس يتحدى الأبيض.. تشكيل وادى دجلة لمواجهة الزمالك بالدوري اليوم

استقر ماريو سالاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على خوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم بالجولة الـ 14 بمنافسات الدوري الممتاز بتشكيل هجومى فى ظل الرغبة إلى تحقيق الفوز للخروج من المنفق المظلم الذى يعيشه وادى دجلة بجدول ترتيب الدوري .



ومن المقرر أن يخوض وادى دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : أحمد مجدى وخالد رضا " محمود مرعي " وإبراهيم ريعو ويعقوبو .

خط الوسط : أحمد سعيد ومحمد رضا ومحمد هلال.

خط الهجوم : أنتوى " إبراهيم عايش " وجيرجينيو وكالديرون " صلاح أمين " .

وشهدت الأيام الماضية داخل معسكر وادى دجلة تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة الزمالك فى ظل الرغبة فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة والفوز بها لتصحيح مسار الفريق .

وأصبح وادى دجلة يعيش موقفا صعبا للغاية بجدول ترتيب الدروي بعد توقف رصيد عند 7 نقاط محتلا بها المركز الأخير .