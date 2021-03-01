نجم الإسماعيلي: رمضان صبحي فقد حب الجماهير وبيبو يرفض عودة رباعي بيراميدز .. فيديو

قال محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق، إن رمضان صبحي لاعب نجم النادى الأهلي السابق فقد حب الجماهير، لافتا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يرفض عودة رباعي نادى بيراميدز.
وأكد محسن عبدالمسيح فى حواره لـ "دوت الخليج": رمضان صبحى أخطأ فى حق نفسه والمادة مش كل حاجة فى الدنيا وأقوله فين حب الجماهير إنت يا رمضان فقدت حب جماهير النادى الأهلي كما أن الأهلي قام بعرض 15 مليون جنية هل المبلغ ده يا رمضان قليل.
وتابع: محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي لن يوافق على عودة رباعي فريق بيراميدز أحمد فتحى وشريف إكرامي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد إلى القلعة الحمراء.
ولفت إلى أن الجيل الذى كان يمثله فى الثمانينيات بقلعة الدراويش يعتز كثيرا بإنتماءه إلى الإسماعيلي مشيرا إلى أنه فى حال عرض إنتقال أى لاعب من جيله للأهلى أو الزمالك كان مصيره الرفض.
أشار إلى أن حسنى عبدربه نجم كبير فى الإسماعيلي وله تاريخ كبير فى قلعة الدراويش، منوها إلى أنه أجرى محاولات مع وزارة الرياضة لدعم الدراويش موضحا أن مصير تلك المحاولا لم يحدث منها شئ.
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