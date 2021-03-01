أساء لنفسه.. رئيس الإنتاج الحربي يهاجم حمادة صدقي ويكشف الموقف النهائي من أزمة المسحات

أكد اشرف عامر رئيس مجلس ادارة نادي الإنتاج الحربي، أن حماده صدقي المدير الفني السابق للفريق أساء لنفسه بالرحيل بتلك الطريقة المؤسفة.

واضاف عامر، في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن صدقي لم يخبر أحدا برغبته في الرحيل، مشددا أن علاقة المدرب بالادارة كانت رائعة ولم تكن هناك اي أزمات أو خلافات.

وتابع أنه في اليوم السابق لرحيله عقد جلسه معه للحديث عن الفريق وما يحتاجه للفترة المقبلة.

أما عن طلب اتحاد الكرة بدفع تكلفة المسحات بقيمة 3 ملايين جنيه، فأكد أن الأمر مثير للدهشة حيث كان يجب اخطار الأندية بهذا قبل بدء الموسم وليس في منتصفه.

واضاف أن النادي لن يتمكن من سداد ذلك المبلغ، مشددا أن النادي لم يصله اي اخطار من اتحاد الكرة بإلغاء المسحات حتى الان.