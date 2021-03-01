اليوم.. انطلاق منافسات التراب بكأس العالم للرماية

تنطلق اليوم الاثنين الجزء الثاني منافسات مسابقة التراب ضمن فعاليات كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس 2021 بمشاركة 400 من الرماة الدوليين.

وتتنوع مسابقات التراب ما بين المنافسات فردي رجال وفردي سيدات ، وفرق رجال وسيدات، ومختلط، وتبدأ المنافسات اليوم وحتى الخميس المقبل ختامًا للبطولة التي بدأت بمنافسات الاسكيت.

ومن المقرر أن يشهد المنافسات مسئولي الاتحاد الدولي للرماية برئاسة فلاديمير ليسن، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويتنافس المنتخب المصري في مسابقات التراب باللاعبين أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان و نادين أيمن وسحر طلعت مصطفى و مريم طارق.

يذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش الرماة الدوليون من 32 دولة من مختلف دول العالم يمثلون في الأرجنتين و أرمينيا و كندا وتشيلى و كولمبيا و كرواتيا وقبرص و التشيك و الدنمارك وأسبانيا و اليونان و الهند وكازاخستان و السعودية والكويت و ليبيا ولبنان ولوكسمبرج و المغرب و النرويج وبيرو و بولندا و قطر و رومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا و سوريا و الإمارات وأوكرانيا و مصر الدولة المستضيفة.