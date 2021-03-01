الشرطة الإسبانية تقبض على بارتوميو رئيس برشلونة السابق

ألقت الشرطة الإسبانية، صباح اليوم، الإثنين، القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق، للتحقيق في مسألة الشبكات الإجتماعية.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الشرطة قامت بتفتيش المكتب الرئيسي لنادي برشلونة صباح اليوم، بحثًا عن ملفات تتعلق بالتحقيقات في مسألة الشبكات الإجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبضعلى الثنائي أوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق، ورومان جوميز بونتي المدير القانون السابق.
وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق، مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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