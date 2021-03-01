استمرار غياب عبد الله السعيد عن المشاركة مع بيراميدز

يستمر غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن المشاركة مع فريقه فى المباريات بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة القوية التى لحقت به .

وتأكد غياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة المصري المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وينفذ عبدالله السعيد الآن برنامجا تأهيليا خاصا به من أجل العودة من جديد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة العضلية التى لحقت به وأدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترات الماضية .

ويعد عبدالله السعيد واحدا من أبرز لاعبي بيراميدز على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

ويفقد أيضا بيراميدز خلال مواجهة المصري لاعبه الشاب أسامة جلال وكذلك الأمر بالنسبة لنبيل عماد دونجا وأحمد توفيق .