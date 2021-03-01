حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي بالدوري المصري

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي، المقرر لها بعد قليل، ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالأتى :
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع : صبري رحيل، عبد الغني محمد، داميون لوي، عمار حمدي
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية ، خالد الغندور .
وأمامهما الثلاثي: فوزي الحناوي، رزاق سيسيه ، أوكوى .
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