أحرز رامي صبري لاعب نادي إنبى الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعه والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وتمكن رامي صبري من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٢ من ركلة جزاء. وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي:محمد صبحي خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي الهجوم:سيسيه،اوكوي علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي. وأبرز غيابات سيد البلد خالد قمر،عماد السيد،محمود رزق، محمد عطوة،السيد سالم،كريم الديب،كريم ممدوح،روماريو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي صبري يتقدم لـ إنبي في شباك الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.