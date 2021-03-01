وأضاف المهدي في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام "، أن الاهلي فريق كبير و يجب أن تكون حذر أمامه طوال ال 100 دقيقة وليس 90 فقط، مشددا أنه أخبر اللاعبين بأن المباراة لن تنتهي سوى عند وصولها غرفه الملابس.
وتابع أن الفريق قدم أداء جيد ولكن عقب الهدف تراخي اللاعبين كما هي طبيعه اللاعب المصري.
وأضاف أن الفريق لديه هدف وهو تقديم اداء جيد و التواجد في مركز يليق بفريق طلائع الجيش.
اما عن امكانيه رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق فأكد أن النادي لا يمانع رحيله في حال لم تتعارض مع مصلحة الفريق، مشددا أن النادي يسعى دائما للحفاظ على مصلحه اللاعبين ومستقبلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الكرة بطلائع الجيش عن مباراة الأهلي: كان لابد أن يكون حذرنا لـ 100 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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