3 مكاسب لـ ليفربول بعد الفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدفا ليفربول جاءا عن طريق كيرتس جونز وبريان مدافع شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه، ليحقق رفاق محمد صلاح أول انتصار لهم في البريميرليج في شهر فبراير.. الانتصار الأول منذ 5 مباريات بعد 4 هزائم.

مكاسب ليفربول من مباراة أمس كانت كثيرة، ونستعرض في ذلك التقرير 3 منها..

استعادة الثقة والانتصارات، هي المكسب الأبرز والأهم من تلك المباراة، فكما ذكرنا 4 مباريات متتالية هُزم فيها الفريق في البريميرليج، ليأتي الانتصار الهام أمس، قبل مباراة يوم الخميس أمام تشيلسي، والتي ستكون هامة كثيرًا في ظل سعي ليفربول للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد تعثر جميع منافسيه في تلك الجولة.

أدريان، الحارس الإسباني هو من تولى حراسة مرمى ليفربول في مباراة الأمس، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أليسون حارس المرمى الأساسي بعد وفاة والده، وقبلها أداؤه السيئ.

أدريان كان يخيف كل مشجع لليفربول بسبب أدائه وفقدانه للثقة في نفسه، لكنه قدم مباراة رائعة أمس ولم تستقبل شباكه أيا من الأهداف، واكتسب ثقة كبيرة وهو وما أكده يورجن كلوب، فالحارس الإسباني مقبل مع فريقه على مباريات كبيرة سيحرس فيها عرين الريدز.

ثنائية دفاعية قوية، فأوزان كاباك وفيليبس لعبا مباراة الأمس أمام شيفيلد يونايتد وظهرا بشكل جيد ولم تهتز شباك الفريق، وقد تستمر تلك الثنائية حتى تعافي اللاعبين المصابين.