تدريبات تأهيلية لمستبعدي الزمالك من مواجهة دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية بإشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

ويحل الزمالك، ضيفا علي وادي دجلة، في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.