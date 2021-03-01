تدريبات تأهيلية لمستبعدي الزمالك من مواجهة دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية بإشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.
ويحل الزمالك، ضيفا علي وادي دجلة، في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
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