الشباب يفوز على ضمك ويعزز صدارته للدوري السعودي

عزز الشباب صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك 2 / 1اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من المسابقة.
تقدم الشباب عن طريق إديون إيجالو في الدقيقة 12، قبل أن يسجل إيمليو زيلايا هدف التعادل لضمك في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة 39 سجل إيجالو الهدف الثاني للشباب.
ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.
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