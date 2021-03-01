رئيس نادي الشيخ زايد: نعمل على تلبية احتياجات الأعضاء ونبحث عن تنمية الموارد

وجه الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، بضرورة الاعتناء بنظافة مجمع حمامات السباحة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية له بالنادي للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في الجانب الانشائي والرياضي والفني.

واستمع الهواري لمطالب بعض أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على ضرورة الاستماع لأعضاء النادي وبحث مطالبهم.

وخلال الجولة، تابع الهواري تطبيق الاجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات داخل النادي، لتفادي إصابة أي عضو بفيروس كورونا.

وقال الهواري إن مجلس الإدارة يعمل دائما على راحة الأعضاء، ومازال أمامنا الكثير حتى يتحقق حلمنا ونصل بالنادي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

كما أكد على أن هناك خطط مستقبلية جاري العمل عليها، لوضع آلية جديدة لتنمية الموارد والاستثمار بالنادي، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها النادي لأعضاء الجمعية العمومية.

وعلق الهواري على فوز فريق كرة اليد على نادي دمنهور، قائلًا "ما نشهده من سلسلة الانتصارات التي تحققها فرق النادي، دليل على حرص أبناء النادي على تحقيق حلم بدأناه سويا، وننتظر المزيد من الفوز والانتصارات، خاصة في ظل إشراف الكابتن أحمد العطار على الجهاز الفني للنادي".

يذكر أن فريق نادي الشيخ زايد لكرة اليد "رجال"، حقق انتصارًا على نادي دمنهور بنتيجة 32/26، بصالة نادي الشرقية للدخان، في منافسته على الصعود لدوري المحترفين، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز.