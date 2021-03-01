إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ميلان أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أكدت تقارير صحفية، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب عن فريقه ميلان الإيطالي، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
وذكرت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، أن إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في الفخذ، ستبعده 10 أيام على الأقل عن فريقه، وبالتالي تأكد استحالة لحاقه بمباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيموفيتش يستهدف اللحاق بمباراة الإياب والتي ستقام في إيطاليا، لكن فرصة لحاقه بمباراة الذهاب في إنجلترا منعدمة.
وتعرض إبراهيموفيتش للإصابة أمس في مباراة الفريق أمام روما، ليتم استبداله بعد أقل من ساعة من اللقاء.
ويواجه ميلان نظيره مانشستر يونايتد يوم 11 مارس الجاري، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
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