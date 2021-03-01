تعرف على موعد مغادرة بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، القاهرة في السادسة مساء الأربعاء المقبل، متوجهة إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه ظهر اليوم نفسه بمقر النادي قبل السفر إلى تونس.



ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات الأفريقي.