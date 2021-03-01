مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

قال عبد الحميد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، مشكلته الوحيدة هي التدليل من جانب الإدارات.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس، نحن نقع في خطأ مع الناشئين الموهوبين وهو (تدليل) اللاعب".